货币 / PAA
PAA: Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing
17.35 USD 0.01 (0.06%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PAA汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点17.25和高点17.40进行交易。
关注Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.25 17.40
年范围
15.57 21.00
- 前一天收盘价
- 17.36
- 开盘价
- 17.35
- 卖价
- 17.35
- 买价
- 17.65
- 最低价
- 17.25
- 最高价
- 17.40
- 交易量
- 130
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- -3.02%
- 6个月变化
- -13.12%
- 年变化
- 0.17%
