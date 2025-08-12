통화 / PAA
PAA: Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing
17.02 USD 0.39 (2.24%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PAA 환율이 오늘 -2.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.02이고 고가는 17.39이었습니다.
Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PAA News
일일 변동 비율
17.02 17.39
년간 변동
15.57 21.00
- 이전 종가
- 17.41
- 시가
- 17.25
- Bid
- 17.02
- Ask
- 17.32
- 저가
- 17.02
- 고가
- 17.39
- 볼륨
- 3.544 K
- 일일 변동
- -2.24%
- 월 변동
- -4.86%
- 6개월 변동
- -14.77%
- 년간 변동율
- -1.73%
