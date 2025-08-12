Divisas / PAA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PAA: Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing
17.41 USD 0.05 (0.29%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PAA de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.18, mientras que el máximo ha alcanzado 17.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAA News
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Can ET Gain From Its Expanding Processing Capacity Amid Rising Demand?
- Western Midstream Stock: MLP With Superior Yield-To-Risk Profile (NYSE:WES)
- Plains All American: Buy This 9% Yield Before The Market Wakes To Income (NASDAQ:PAA)
- ET Stock Outperforms Its Industry in a Year: How to Play?
- Plains All American (PAA): High Yield, Elevated Risk, Better Dividend Payers Exist
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Plains All American Pipeline completa una oferta de pagarés senior de 1.250 millones de dólares
- Plains All American Pipeline completa oferta de notas senior por $1.25 mil millones
- Plains All American Pipeline completes $1.25 billion senior notes offering
- Plains GP Holdings completa una oferta de pagarés preferentes de 1.250 millones de dólares
- Plains GP Holdings completa oferta de pagarés preferentes por $1.25 mil millones
- Plains GP Holdings completes $1.25 billion senior notes offering
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Plains All American prices $1.25 billion debt offering
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- 3 Oil & Gas Stocks Too Cheap To Ignore - Plains All American (NASDAQ:PAA), Crescent Energy (NYSE:CRGY)
- What's Going On With Diamondback Energy Stock Tuesday? - Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Stocks With Over 8% Dividend Yields - Plains All American (NASDAQ:PAA), Delek Logistics Partners (NYSE:DKL)
- The Macro Case Proving Why AMLP’s 8% Yield Is Built To Last (NYSEARCA:AMLP)
- Don't Miss The Dip In This 8% Yielding Dividend Goldmine: AMLP
- AMZA: Examining The Structure And Suitability Of This MLP ETF (NYSEARCA:AMZA)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Stocks With Over 8% Dividend Yields - Okeanis Eco Tankers (NYSE:ECO), Plains All American (NASDAQ:PAA)
- Plains All American Belongs In Your Dividend Portfolio (NASDAQ:PAA)
Rango diario
17.18 17.41
Rango anual
15.57 21.00
- Cierres anteriores
- 17.36
- Open
- 17.35
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Low
- 17.18
- High
- 17.41
- Volumen
- 2.500 K
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- -2.68%
- Cambio a 6 meses
- -12.82%
- Cambio anual
- 0.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B