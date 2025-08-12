通貨 / PAA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PAA: Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing
17.41 USD 0.00 (0.00%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PAAの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり17.30の安値と17.44の高値で取引されました。
Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAA News
- MLP Industry Analysis: High Yields And 20% Total Return Potential With Plains All American
- Can ET Gain From Its Expanding Processing Capacity Amid Rising Demand?
- Western Midstream Stock: MLP With Superior Yield-To-Risk Profile (NYSE:WES)
- Plains All American: Buy This 9% Yield Before The Market Wakes To Income (NASDAQ:PAA)
- ET Stock Outperforms Its Industry in a Year: How to Play?
- Plains All American (PAA): High Yield, Elevated Risk, Better Dividend Payers Exist
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- プレーンズ・オール・アメリカン・パイプライン、12.5億ドルのシニア債発行を完了
- Plains All American Pipeline completes $1.25 billion senior notes offering
- Plains GP Holdings、12.5億ドルのシニア・ノート発行を完了
- Plains GP Holdings completes $1.25 billion senior notes offering
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Plains All American prices $1.25 billion debt offering
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- 3 Oil & Gas Stocks Too Cheap To Ignore - Plains All American (NASDAQ:PAA), Crescent Energy (NYSE:CRGY)
- What's Going On With Diamondback Energy Stock Tuesday? - Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Stocks With Over 8% Dividend Yields - Plains All American (NASDAQ:PAA), Delek Logistics Partners (NYSE:DKL)
- The Macro Case Proving Why AMLP’s 8% Yield Is Built To Last (NYSEARCA:AMLP)
- Don't Miss The Dip In This 8% Yielding Dividend Goldmine: AMLP
- AMZA: Examining The Structure And Suitability Of This MLP ETF (NYSEARCA:AMZA)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Stocks With Over 8% Dividend Yields - Okeanis Eco Tankers (NYSE:ECO), Plains All American (NASDAQ:PAA)
- Plains All American Belongs In Your Dividend Portfolio (NASDAQ:PAA)
- 3 Oil Pipeline MLP Stocks Worth Watching Despite Industry Weakness
- Plains All American: Supercharged Payouts, Buybacks, And Big M&A Potential (NASDAQ:PAA)
1日のレンジ
17.30 17.44
1年のレンジ
15.57 21.00
- 以前の終値
- 17.41
- 始値
- 17.42
- 買値
- 17.41
- 買値
- 17.71
- 安値
- 17.30
- 高値
- 17.44
- 出来高
- 2.256 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -2.68%
- 6ヶ月の変化
- -12.82%
- 1年の変化
- 0.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K