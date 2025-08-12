Währungen / PAA
PAA: Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing
17.41 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.30 bis zu einem Hoch von 17.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PAA News
Tagesspanne
17.30 17.44
Jahresspanne
15.57 21.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.41
- Eröffnung
- 17.42
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Tief
- 17.30
- Hoch
- 17.44
- Volumen
- 2.256 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -2.68%
- 6-Monatsänderung
- -12.82%
- Jahresänderung
- 0.52%
