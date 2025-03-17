KotasyonBölümler
Dövizler / OUSA
OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF

56.20 USD 0.45 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OUSA fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.17 ve Yüksek fiyatı olarak 56.61 aralığında işlem gördü.

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

OUSA haberleri

Sıkça sorulan sorular

OUSA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hisse senedi 56.20 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 56.17 - 56.61 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 56.65 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 40 değerine ulaştı. OUSA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hisse senedi şu anda 56.20 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.40% ve USD değerlerini izler. OUSA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OUSA hisse senedi nasıl alınır?

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hisselerini şu anki 56.20 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 56.20 ve Ask 56.50 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 40 ve günlük değişim oranı -0.69% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OUSA fiyat hareketlerini takip edin.

OUSA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 47.19 - 56.93 ve mevcut fiyatı 56.20 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 56.20 veya Ask 56.50 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.57% ve 6 aylık değişim oranı 8.41% değerlerini karşılaştırır. OUSA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hisse senedi yıllık olarak 56.93 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 47.19 - 56.93). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 56.65 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF performansını takip edin.

O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 47.19 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 56.20 ve hareket ettiği yıllık aralık 47.19 - 56.93 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OUSA fiyat hareketlerini izleyin.

OUSA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 56.65 ve yıllık değişim oranı 5.40% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
56.17 56.61
Yıllık aralık
47.19 56.93
Önceki kapanış
56.65
Açılış
56.59
Satış
56.20
Alış
56.50
Düşük
56.17
Yüksek
56.61
Hacim
40
Günlük değişim
-0.79%
Aylık değişim
-0.57%
6 aylık değişim
8.41%
Yıllık değişim
5.40%
