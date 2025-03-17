- Übersicht
OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
Der Wechselkurs von OUSA hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.17 bis zu einem Hoch von 56.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OUSA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OUSA heute?
Die Aktie von ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) notiert heute bei 56.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 56.17 - 56.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 56.65 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von OUSA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OUSA Dividenden?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF wird derzeit mit 56.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OUSA zu verfolgen.
Wie kaufe ich OUSA-Aktien?
Sie können Aktien von ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) zum aktuellen Kurs von 56.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 56.20 oder 56.50 platziert, während 40 und -0.69% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OUSA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OUSA-Aktien?
Bei einer Investition in ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 47.19 - 56.93 und der aktuelle Kurs 56.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.57% und 8.41%, bevor sie Orders zu 56.20 oder 56.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OUSA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
Der höchste Kurs von O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) im vergangenen Jahr lag bei 56.93. Innerhalb von 47.19 - 56.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 56.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) im Laufe des Jahres betrug 47.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 56.20 und der Spanne 47.19 - 56.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OUSA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OUSA statt?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 56.65 und 5.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.65
- Eröffnung
- 56.59
- Bid
- 56.20
- Ask
- 56.50
- Tief
- 56.17
- Hoch
- 56.61
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- -0.57%
- 6-Monatsänderung
- 8.41%
- Jahresänderung
- 5.40%
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%