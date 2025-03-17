OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
今日OUSA汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点56.17和高点56.61进行交易。
关注ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OUSA新闻
- Should ALPS (OUSA) Be on Your Investing Radar?
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is ALPS (OUSA) a Strong ETF Right Now?
- Should ALPS (OUSA) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- OUSA: High-Quality, Low-Beta Dividend Stocks Unconvincing Returns, High Fee (BATS:OUSA)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
常见问题解答
OUSA股票今天的价格是多少？
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票今天的定价为56.20。它在56.17 - 56.61范围内交易，昨天的收盘价为56.65，交易量达到40。OUSA的实时价格图表显示了这些更新。
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票是否支付股息？
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF目前的价值为56.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.40%和USD。实时查看图表以跟踪OUSA走势。
如何购买OUSA股票？
您可以以56.20的当前价格购买ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票。订单通常设置在56.20或56.50附近，而40和-0.69%显示市场活动。立即关注OUSA的实时图表更新。
如何投资OUSA股票？
投资ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF需要考虑年度范围47.19 - 56.93和当前价格56.20。许多人在以56.20或56.50下订单之前，会比较-0.57%和。实时查看OUSA价格图表，了解每日变化。
O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，O'Shares U.S. Quality Dividend ETF的最高价格是56.93。在47.19 - 56.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF的绩效。
O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票的最低价格是多少？
O'Shares U.S. Quality Dividend ETF（OUSA）的最低价格为47.19。将其与当前的56.20和47.19 - 56.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OUSA股票是什么时候拆分的？
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.65和5.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.65
- 开盘价
- 56.59
- 卖价
- 56.20
- 买价
- 56.50
- 最低价
- 56.17
- 最高价
- 56.61
- 交易量
- 40
- 日变化
- -0.79%
- 月变化
- -0.57%
- 6个月变化
- 8.41%
- 年变化
- 5.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.734%
- 预测值
- 前值
- 4.651%