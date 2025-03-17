报价部分
货币 / OUSA
回到股票

OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF

56.20 USD 0.45 (0.79%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OUSA汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点56.17和高点56.61进行交易。

关注ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OUSA新闻

常见问题解答

OUSA股票今天的价格是多少？

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票今天的定价为56.20。它在56.17 - 56.61范围内交易，昨天的收盘价为56.65，交易量达到40。OUSA的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票是否支付股息？

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF目前的价值为56.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.40%和USD。实时查看图表以跟踪OUSA走势。

如何购买OUSA股票？

您可以以56.20的当前价格购买ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票。订单通常设置在56.20或56.50附近，而40和-0.69%显示市场活动。立即关注OUSA的实时图表更新。

如何投资OUSA股票？

投资ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF需要考虑年度范围47.19 - 56.93和当前价格56.20。许多人在以56.20或56.50下订单之前，会比较-0.57%和。实时查看OUSA价格图表，了解每日变化。

O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，O'Shares U.S. Quality Dividend ETF的最高价格是56.93。在47.19 - 56.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF的绩效。

O'Shares U.S. Quality Dividend ETF股票的最低价格是多少？

O'Shares U.S. Quality Dividend ETF（OUSA）的最低价格为47.19。将其与当前的56.20和47.19 - 56.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OUSA股票是什么时候拆分的？

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.65和5.40%中可见。

日范围
56.17 56.61
年范围
47.19 56.93
前一天收盘价
56.65
开盘价
56.59
卖价
56.20
买价
56.50
最低价
56.17
最高价
56.61
交易量
40
日变化
-0.79%
月变化
-0.57%
6个月变化
8.41%
年变化
5.40%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
4.734%
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值