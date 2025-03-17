- Обзор рынка
OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
Курс OUSA за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.17, а максимальная — 56.61.
Следите за динамикой ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OUSA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OUSA сегодня?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) сегодня оценивается на уровне 56.20. Инструмент торгуется в пределах 56.17 - 56.61, вчерашнее закрытие составило 56.65, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OUSA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF в настоящее время оценивается в 56.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.40% и USD. Отслеживайте движения OUSA на графике в реальном времени.
Как купить акции OUSA?
Вы можете купить акции ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) по текущей цене 56.20. Ордера обычно размещаются около 56.20 или 56.50, тогда как 40 и -0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OUSA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OUSA?
Инвестирование в ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 47.19 - 56.93 и текущей цены 56.20. Многие сравнивают -0.57% и 8.41% перед размещением ордеров на 56.20 или 56.50. Изучайте ежедневные изменения цены OUSA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
Самая высокая цена O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) за последний год составила 56.93. Акции заметно колебались в пределах 47.19 - 56.93, сравнение с 56.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
Самая низкая цена O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) за год составила 47.19. Сравнение с текущими 56.20 и 47.19 - 56.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OUSA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OUSA?
В прошлом ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.65 и 5.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.65
- Open
- 56.59
- Bid
- 56.20
- Ask
- 56.50
- Low
- 56.17
- High
- 56.61
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -0.57%
- 6-месячное изменение
- 8.41%
- Годовое изменение
- 5.40%
