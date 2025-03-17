- Aperçu
OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
Le taux de change de OUSA a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.42 et à un maximum de 56.61.
Suivez la dynamique ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OUSA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OUSA aujourd'hui ?
L'action ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF est cotée à 56.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans 56.42 - 56.61, a clôturé hier à 56.65 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de OUSA présente ces mises à jour.
L'action ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF est actuellement valorisé à 56.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OUSA.
Comment acheter des actions OUSA ?
Vous pouvez acheter des actions ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF au cours actuel de 56.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 56.47 ou de 56.77, le 10 et le -0.21% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OUSA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OUSA ?
Investir dans ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 47.19 - 56.93 et le prix actuel 56.47. Beaucoup comparent -0.09% et 8.93% avant de passer des ordres à 56.47 ou 56.77. Consultez le graphique du cours de OUSA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action O'Shares U.S. Quality Dividend ETF ?
Le cours le plus élevé de O'Shares U.S. Quality Dividend ETF l'année dernière était 56.93. Au cours de 47.19 - 56.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 56.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action O'Shares U.S. Quality Dividend ETF ?
Le cours le plus bas de O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) sur l'année a été 47.19. Sa comparaison avec 56.47 et 47.19 - 56.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OUSA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OUSA a-t-elle été divisée ?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 56.65 et 5.91% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 56.65
- Ouverture
- 56.59
- Bid
- 56.47
- Ask
- 56.77
- Plus Bas
- 56.42
- Plus Haut
- 56.61
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -0.32%
- Changement Mensuel
- -0.09%
- Changement à 6 Mois
- 8.93%
- Changement Annuel
- 5.91%
- 4.651%