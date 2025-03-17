- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
Il tasso di cambio OUSA ha avuto una variazione del -0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.31 e ad un massimo di 56.61.
Segui le dinamiche di ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OUSA News
- Should ALPS (OUSA) Be on Your Investing Radar?
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is ALPS (OUSA) a Strong ETF Right Now?
- Should ALPS (OUSA) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- OUSA: High-Quality, Low-Beta Dividend Stocks Unconvincing Returns, High Fee (BATS:OUSA)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OUSA oggi?
Oggi le azioni ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF sono prezzate a 56.34. Viene scambiato all'interno di 56.31 - 56.61, la chiusura di ieri è stata 56.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 24. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OUSA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF pagano dividendi?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF è attualmente valutato a 56.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OUSA.
Come acquistare azioni OUSA?
Puoi acquistare azioni ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF al prezzo attuale di 56.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.34 o 56.64, mentre 24 e -0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OUSA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OUSA?
Investire in ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 47.19 - 56.93 e il prezzo attuale 56.34. Molti confrontano -0.32% e 8.68% prima di effettuare ordini su 56.34 o 56.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OUSA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
Il prezzo massimo di O'Shares U.S. Quality Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 56.93. All'interno di 47.19 - 56.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 56.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
Il prezzo più basso di O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) nel corso dell'anno è stato 47.19. Confrontandolo con gli attuali 56.34 e 47.19 - 56.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OUSA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OUSA?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 56.65 e 5.66%.
- Chiusura Precedente
- 56.65
- Apertura
- 56.59
- Bid
- 56.34
- Ask
- 56.64
- Minimo
- 56.31
- Massimo
- 56.61
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- -0.55%
- Variazione Mensile
- -0.32%
- Variazione Semestrale
- 8.68%
- Variazione Annuale
- 5.66%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.734%
- Fcst
- Prev
- 4.651%