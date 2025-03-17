QuotazioniSezioni
OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF

56.34 USD 0.31 (0.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OUSA ha avuto una variazione del -0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.31 e ad un massimo di 56.61.

Segui le dinamiche di ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

OUSA News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OUSA oggi?

Oggi le azioni ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF sono prezzate a 56.34. Viene scambiato all'interno di 56.31 - 56.61, la chiusura di ieri è stata 56.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 24. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OUSA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF pagano dividendi?

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF è attualmente valutato a 56.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OUSA.

Come acquistare azioni OUSA?

Puoi acquistare azioni ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF al prezzo attuale di 56.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.34 o 56.64, mentre 24 e -0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OUSA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OUSA?

Investire in ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 47.19 - 56.93 e il prezzo attuale 56.34. Molti confrontano -0.32% e 8.68% prima di effettuare ordini su 56.34 o 56.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OUSA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?

Il prezzo massimo di O'Shares U.S. Quality Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 56.93. All'interno di 47.19 - 56.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 56.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?

Il prezzo più basso di O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) nel corso dell'anno è stato 47.19. Confrontandolo con gli attuali 56.34 e 47.19 - 56.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OUSA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OUSA?

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 56.65 e 5.66%.

Intervallo Giornaliero
56.31 56.61
Intervallo Annuale
47.19 56.93
Chiusura Precedente
56.65
Apertura
56.59
Bid
56.34
Ask
56.64
Minimo
56.31
Massimo
56.61
Volume
24
Variazione giornaliera
-0.55%
Variazione Mensile
-0.32%
Variazione Semestrale
8.68%
Variazione Annuale
5.66%
