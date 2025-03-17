クォートセクション
OUSA
OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF

56.20 USD 0.45 (0.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OUSAの今日の為替レートは、-0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり56.17の安値と56.61の高値で取引されました。

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

OUSA株の現在の価格は？

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETFの株価は本日56.20です。56.17 - 56.61内で取引され、前日の終値は56.65、取引量は40に達しました。OUSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETFの株は配当を出しますか？

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETFの現在の価格は56.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.40%やUSDにも注目します。OUSAの動きはライブチャートで確認できます。

OUSA株を買う方法は？

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETFの株は現在56.20で購入可能です。注文は通常56.20または56.50付近で行われ、40や-0.69%が市場の動きを示します。OUSAの最新情報はライブチャートで確認できます。

OUSA株に投資する方法は？

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETFへの投資では、年間の値幅47.19 - 56.93と現在の56.20を考慮します。注文は多くの場合56.20や56.50で行われる前に、-0.57%や8.41%と比較されます。OUSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

O'Shares U.S. Quality Dividend ETFの株の最高値は？

O'Shares U.S. Quality Dividend ETFの過去1年の最高値は56.93でした。47.19 - 56.93内で株価は大きく変動し、56.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

O'Shares U.S. Quality Dividend ETFの株の最低値は？

O'Shares U.S. Quality Dividend ETF(OUSA)の年間最安値は47.19でした。現在の56.20や47.19 - 56.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OUSAの動きはライブチャートで確認できます。

OUSAの株式分割はいつ行われましたか？

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、56.65、5.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
56.17 56.61
1年のレンジ
47.19 56.93
以前の終値
56.65
始値
56.59
買値
56.20
買値
56.50
安値
56.17
高値
56.61
出来高
40
1日の変化
-0.79%
1ヶ月の変化
-0.57%
6ヶ月の変化
8.41%
1年の変化
5.40%
