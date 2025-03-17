CotaçõesSeções
OUSA
OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF

56.20 USD 0.45 (0.79%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do OUSA para hoje mudou para -0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.17 e o mais alto foi 56.61.

Veja a dinâmica do par de moedas ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

OUSA Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de OUSA hoje?

Hoje ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) está avaliado em 56.20. O instrumento é negociado dentro de 56.17 - 56.61, o fechamento de ontem foi 56.65, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OUSA em tempo real.

As ações de ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF pagam dividendos?

Atualmente ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF está avaliado em 56.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.40% e USD. Monitore os movimentos de OUSA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de OUSA?

Você pode comprar ações de ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) pelo preço atual 56.20. Ordens geralmente são executadas perto de 56.20 ou 56.50, enquanto 40 e -0.69% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OUSA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de OUSA?

Investir em ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 47.19 - 56.93 e o preço atual 56.20. Muitos comparam -0.57% e 8.41% antes de enviar ordens em 56.20 ou 56.50. Estude as mudanças diárias de preço de OUSA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?

O maior preço de O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) no último ano foi 56.93. As ações oscilaram bastante dentro de 47.19 - 56.93, e a comparação com 56.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?

O menor preço de O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) no ano foi 47.19. A comparação com o preço atual 56.20 e 47.19 - 56.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OUSA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de OUSA?

No passado ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 56.65 e 5.40% após os eventos corporativos.

Faixa diária
56.17 56.61
Faixa anual
47.19 56.93
Fechamento anterior
56.65
Open
56.59
Bid
56.20
Ask
56.50
Low
56.17
High
56.61
Volume
40
Mudança diária
-0.79%
Mudança mensal
-0.57%
Mudança de 6 meses
8.41%
Mudança anual
5.40%
