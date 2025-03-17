- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OUSA: ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
El tipo de cambio de OUSA de hoy ha cambiado un -0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.17, mientras que el máximo ha alcanzado 56.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OUSA News
- Should ALPS (OUSA) Be on Your Investing Radar?
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is ALPS (OUSA) a Strong ETF Right Now?
- Should ALPS (OUSA) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- OUSA: High-Quality, Low-Beta Dividend Stocks Unconvincing Returns, High Fee (BATS:OUSA)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OUSA hoy?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) se evalúa hoy en 56.20. El instrumento se negocia dentro de 56.17 - 56.61; el cierre de ayer ha sido 56.65 y el volumen comercial ha alcanzado 40. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OUSA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF se evalúa actualmente en 56.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.40% y USD. Monitoree los movimientos de OUSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OUSA?
Puede comprar acciones de ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) al precio actual de 56.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 56.20 o 56.50, mientras que 40 y -0.69% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OUSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OUSA?
Invertir en ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF implica tener en cuenta el rango anual 47.19 - 56.93 y el precio actual 56.20. Muchos comparan -0.57% y 8.41% antes de colocar órdenes en 56.20 o 56.50. Estudie los cambios diarios de precios de OUSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
El precio más alto de O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) en el último año ha sido 56.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 47.19 - 56.93, una comparación con 56.65 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de O'Shares U.S. Quality Dividend ETF?
El precio más bajo de O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) para el año ha sido 47.19. La comparación con los actuales 56.20 y 47.19 - 56.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OUSA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OUSA?
En el pasado, ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 56.65 y 5.40% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 56.65
- Open
- 56.59
- Bid
- 56.20
- Ask
- 56.50
- Low
- 56.17
- High
- 56.61
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- -0.79%
- Cambio mensual
- -0.57%
- Cambio a 6 meses
- 8.41%
- Cambio anual
- 5.40%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%