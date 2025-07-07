FiyatlarBölümler
OSIS
OSIS: OSI Systems Inc

235.44 USD 7.01 (2.89%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OSIS fiyatı bugün -2.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 234.10 ve Yüksek fiyatı olarak 243.20 aralığında işlem gördü.

OSI Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
234.10 243.20
Yıllık aralık
129.83 244.42
Önceki kapanış
242.45
Açılış
243.20
Satış
235.44
Alış
235.74
Düşük
234.10
Yüksek
243.20
Hacim
704
Günlük değişim
-2.89%
Aylık değişim
4.11%
6 aylık değişim
22.53%
Yıllık değişim
55.07%
