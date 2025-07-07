QuotazioniSezioni
OSIS: OSI Systems Inc

235.44 USD 7.01 (2.89%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OSIS ha avuto una variazione del -2.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 234.10 e ad un massimo di 243.20.

Segui le dinamiche di OSI Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
234.10 243.20
Intervallo Annuale
129.83 244.42
Chiusura Precedente
242.45
Apertura
243.20
Bid
235.44
Ask
235.74
Minimo
234.10
Massimo
243.20
Volume
704
Variazione giornaliera
-2.89%
Variazione Mensile
4.11%
Variazione Semestrale
22.53%
Variazione Annuale
55.07%
20 settembre, sabato