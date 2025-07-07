CotationsSections
Devises / OSIS
Retour à Actions

OSIS: OSI Systems Inc

235.44 USD 7.01 (2.89%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OSIS a changé de -2.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 234.10 et à un maximum de 243.20.

Suivez la dynamique OSI Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OSIS Nouvelles

Range quotidien
234.10 243.20
Range Annuel
129.83 244.42
Clôture Précédente
242.45
Ouverture
243.20
Bid
235.44
Ask
235.74
Plus Bas
234.10
Plus Haut
243.20
Volume
704
Changement quotidien
-2.89%
Changement Mensuel
4.11%
Changement à 6 Mois
22.53%
Changement Annuel
55.07%
20 septembre, samedi