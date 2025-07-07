Devises / OSIS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OSIS: OSI Systems Inc
235.44 USD 7.01 (2.89%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OSIS a changé de -2.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 234.10 et à un maximum de 243.20.
Suivez la dynamique OSI Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OSIS Nouvelles
- L’action d’OSI Systems atteint un niveau record de 242,16 USD
- OSI Systems stock hits all-time high of 242.16 USD
- OSIS vs. TEL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- OSI Systems secures $26 million order for RF-based threat detection systems
- Morben, OSI Systems pres., sells $395k in shares
- OSI Systems stock price target raised to $270 from $260 at Oppenheimer
- OSI Systems, Inc. (OSIS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: OSI Systems’ Q4 2025 results miss forecasts, stock dips
- OSI (OSIS) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- OSI Systems (OSIS) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- OSI Systems earnings missed by $0.35, revenue fell short of estimates
- OSI Systems shares jump 3% as fiscal 2026 outlook tops estimates
- Keysight (KEYS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Fabrinet (FN) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- OSI (OSIS) Q4 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Ouster, Inc. (OUST) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Allient (ALNT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- American Superconductor (AMSC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Will OSI (OSIS) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- TTDKY or OSIS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- OSI Systems Stock: New Contracts Are Adding To The Record Backlog (NASDAQ:OSIS)
- OSI Systems wins $34 million security screening contract
- OSI Systems secures $17 million international order for inspection systems
Range quotidien
234.10 243.20
Range Annuel
129.83 244.42
- Clôture Précédente
- 242.45
- Ouverture
- 243.20
- Bid
- 235.44
- Ask
- 235.74
- Plus Bas
- 234.10
- Plus Haut
- 243.20
- Volume
- 704
- Changement quotidien
- -2.89%
- Changement Mensuel
- 4.11%
- Changement à 6 Mois
- 22.53%
- Changement Annuel
- 55.07%
20 septembre, samedi