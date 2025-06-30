Валюты / OSIS
OSIS: OSI Systems Inc
238.10 USD 1.86 (0.79%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OSIS за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 234.66, а максимальная — 238.50.
Следите за динамикой OSI Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OSIS
Дневной диапазон
234.66 238.50
Годовой диапазон
129.83 241.64
- Предыдущее закрытие
- 236.24
- Open
- 236.07
- Bid
- 238.10
- Ask
- 238.40
- Low
- 234.66
- High
- 238.50
- Объем
- 177
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- 5.29%
- 6-месячное изменение
- 23.91%
- Годовое изменение
- 56.82%
