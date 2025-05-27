FiyatlarBölümler
ORN: Orion Group Holdings Inc Common

8.07 USD 0.05 (0.62%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ORN fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.00 ve Yüksek fiyatı olarak 8.28 aralığında işlem gördü.

Orion Group Holdings Inc Common hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
8.00 8.28
Yıllık aralık
4.64 9.95
Önceki kapanış
8.12
Açılış
8.13
Satış
8.07
Alış
8.37
Düşük
8.00
Yüksek
8.28
Hacim
756
Günlük değişim
-0.62%
Aylık değişim
10.85%
6 aylık değişim
53.71%
Yıllık değişim
40.35%
21 Eylül, Pazar