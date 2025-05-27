Валюты / ORN
ORN: Orion Group Holdings Inc Common
8.03 USD 0.50 (6.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORN за сегодня изменился на 6.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.73, а максимальная — 8.32.
Следите за динамикой Orion Group Holdings Inc Common. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.73 8.32
Годовой диапазон
4.64 9.95
- Предыдущее закрытие
- 7.53
- Open
- 7.95
- Bid
- 8.03
- Ask
- 8.33
- Low
- 7.73
- High
- 8.32
- Объем
- 2.072 K
- Дневное изменение
- 6.64%
- Месячное изменение
- 10.30%
- 6-месячное изменение
- 52.95%
- Годовое изменение
- 39.65%
