ORN: Orion Group Holdings Inc Common

8.03 USD 0.50 (6.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ORN за сегодня изменился на 6.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.73, а максимальная — 8.32.

Следите за динамикой Orion Group Holdings Inc Common. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.73 8.32
Годовой диапазон
4.64 9.95
Предыдущее закрытие
7.53
Open
7.95
Bid
8.03
Ask
8.33
Low
7.73
High
8.32
Объем
2.072 K
Дневное изменение
6.64%
Месячное изменение
10.30%
6-месячное изменение
52.95%
Годовое изменение
39.65%
