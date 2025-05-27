Moedas / ORN
ORN: Orion Group Holdings Inc Common
8.23 USD 0.36 (4.57%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ORN para hoje mudou para 4.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.78 e o mais alto foi 8.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Orion Group Holdings Inc Common. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.78 8.28
Faixa anual
4.64 9.95
- Fechamento anterior
- 7.87
- Open
- 7.88
- Bid
- 8.23
- Ask
- 8.53
- Low
- 7.78
- High
- 8.28
- Volume
- 265
- Mudança diária
- 4.57%
- Mudança mensal
- 13.05%
- Mudança de 6 meses
- 56.76%
- Mudança anual
- 43.13%
