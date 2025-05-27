KurseKategorien
ORN: Orion Group Holdings Inc Common

8.03 USD 0.09 (1.11%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ORN hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.00 bis zu einem Hoch von 8.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Orion Group Holdings Inc Common-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
8.00 8.28
Jahresspanne
4.64 9.95
Vorheriger Schlusskurs
8.12
Eröffnung
8.13
Bid
8.03
Ask
8.33
Tief
8.00
Hoch
8.28
Volumen
390
Tagesänderung
-1.11%
Monatsänderung
10.30%
6-Monatsänderung
52.95%
Jahresänderung
39.65%
