ORN: Orion Group Holdings Inc Common
8.03 USD 0.09 (1.11%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORN hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.00 bis zu einem Hoch von 8.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orion Group Holdings Inc Common-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ORN News
- Australia’s Orion Minerals signs deal with Glencore unit for up to $250 million funding
- Orion Group Holdings secures $120 million in new contracts
- Orion-Aktie steigt um 20 % nach Auftragseingang von über 120 Mio. US-Dollar
- Orion stock soars 20% after securing over $120 million in contracts
- Texas Capital Securities initiates Orion Marine Group stock with Buy rating
- Quanta Tops Q2 Earnings & Revenue Estimates, Lifts 2025 View
- Zacks Industry Outlook Highlights MasTec, Dycom Industries, Primoris Services and Orion Group
- 4 Heavy Construction Stocks Benefiting From Infrastructure Upswing
- Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Orion Marine (ORN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Orion Marine Group (ORN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Here's Why Momentum in Orion Marine (ORN) Should Keep going
- Zacks.com featured highlights Catalyst Pharmaceuticals, SunOpta, Gambling.com and Orion Group
- Rising Cash Flows Make These 4 Stocks Worth Choosing Now
- Buy These 4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Maximize Returns
- KBR stock downgraded to Neutral by UBS on government contract concerns
- Orion Group Stock: The Hard Part Begins (NYSE:ORN)
- ORYZON to Host Virtual KOL Event on July 9, 2025
- Truist reiterates KBR stock buy rating despite HomeSafe contract loss
- Orion Group Holdings Awarded $100 Million in New Contracts
- L’Oreal to acquire majority stake in British skincare brand Medik8
- Amazon, Hot IPO Lead Five Stocks Near Buy Points
- Orion Group Holdings joins NYSE Texas with dual listing
- ORYZON to Provide Corporate Progress Updates at Several Events in May-June
Tagesspanne
8.00 8.28
Jahresspanne
4.64 9.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.12
- Eröffnung
- 8.13
- Bid
- 8.03
- Ask
- 8.33
- Tief
- 8.00
- Hoch
- 8.28
- Volumen
- 390
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- 10.30%
- 6-Monatsänderung
- 52.95%
- Jahresänderung
- 39.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K