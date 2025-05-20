FiyatlarBölümler
Dövizler / OPTX
Geri dön - Hisse senetleri

OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A

1.70 USD 0.13 (8.28%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OPTX fiyatı bugün 8.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.58 ve Yüksek fiyatı olarak 1.75 aralığında işlem gördü.

Syntec Optics Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPTX haberleri

Günlük aralık
1.58 1.75
Yıllık aralık
0.85 4.88
Önceki kapanış
1.57
Açılış
1.59
Satış
1.70
Alış
2.00
Düşük
1.58
Yüksek
1.75
Hacim
155
Günlük değişim
8.28%
Aylık değişim
8.97%
6 aylık değişim
30.77%
Yıllık değişim
41.67%
21 Eylül, Pazar