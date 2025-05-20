Divisas / OPTX
OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A
1.77 USD 0.35 (16.51%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPTX de hoy ha cambiado un -16.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.70, mientras que el máximo ha alcanzado 1.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Syntec Optics Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.70 1.91
Rango anual
0.85 4.88
- Cierres anteriores
- 2.12
- Open
- 1.79
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Low
- 1.70
- High
- 1.91
- Volumen
- 496
- Cambio diario
- -16.51%
- Cambio mensual
- 13.46%
- Cambio a 6 meses
- 36.15%
- Cambio anual
- 47.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B