OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A
1.70 USD 0.13 (8.28%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OPTX a changé de 8.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.58 et à un maximum de 1.75.
Suivez la dynamique Syntec Optics Holdings Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPTX Nouvelles
- Transcription de l’alerte résultats : Syntec Optics met l’accent sur l’innovation au T2 2025
- Earnings call transcript: Syntec Optics Q2 2025 highlights innovation focus
- Syntec Optics receives additional Nasdaq delinquency notice, targets September filings
- Syntec Optics appoints veteran to lead military optics sales
- Syntec Optics manufactures key components for hyperspectral imaging
- Syntec Optics secures new orders for LEO satellite optics
- Syntec Optics secures orders for rocket engine fuel actuator components
- Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Enabling Optics for Fusion Energy, Enters New End-Market
Range quotidien
1.58 1.75
Range Annuel
0.85 4.88
- Clôture Précédente
- 1.57
- Ouverture
- 1.59
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Plus Bas
- 1.58
- Plus Haut
- 1.75
- Volume
- 155
- Changement quotidien
- 8.28%
- Changement Mensuel
- 8.97%
- Changement à 6 Mois
- 30.77%
- Changement Annuel
- 41.67%
20 septembre, samedi