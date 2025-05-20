Currencies / OPTX
OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A
2.12 USD 0.31 (17.13%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
OPTX exchange rate has changed by 17.13% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.77 and at a high of 2.13.
Follow Syntec Optics Holdings Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
OPTX News
- Syntec Optics receives additional Nasdaq delinquency notice, targets September filings
- Syntec Optics appoints veteran to lead military optics sales
- Syntec Optics manufactures key components for hyperspectral imaging
- Syntec Optics secures new orders for LEO satellite optics
- Syntec Optics secures orders for rocket engine fuel actuator components
- Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Enabling Optics for Fusion Energy, Enters New End-Market
Daily Range
1.77 2.13
Year Range
0.85 4.88
- Previous Close
- 1.81
- Open
- 1.83
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 1.77
- High
- 2.13
- Volume
- 571
- Daily Change
- 17.13%
- Month Change
- 35.90%
- 6 Months Change
- 63.08%
- Year Change
- 76.67%
