Valute / OPTX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A
1.70 USD 0.13 (8.28%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPTX ha avuto una variazione del 8.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.58 e ad un massimo di 1.75.
Segui le dinamiche di Syntec Optics Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPTX News
- Trascrizione della relazione sugli utili: Syntec Optics Q2 2025 evidenzia focus sull’innovazione
- Earnings call transcript: Syntec Optics Q2 2025 highlights innovation focus
- Syntec Optics receives additional Nasdaq delinquency notice, targets September filings
- Syntec Optics appoints veteran to lead military optics sales
- Syntec Optics manufactures key components for hyperspectral imaging
- Syntec Optics secures new orders for LEO satellite optics
- Syntec Optics secures orders for rocket engine fuel actuator components
- Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Enabling Optics for Fusion Energy, Enters New End-Market
Intervallo Giornaliero
1.58 1.75
Intervallo Annuale
0.85 4.88
- Chiusura Precedente
- 1.57
- Apertura
- 1.59
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Minimo
- 1.58
- Massimo
- 1.75
- Volume
- 155
- Variazione giornaliera
- 8.28%
- Variazione Mensile
- 8.97%
- Variazione Semestrale
- 30.77%
- Variazione Annuale
- 41.67%
21 settembre, domenica