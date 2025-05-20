Валюты / OPTX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A
2.12 USD 0.31 (17.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPTX за сегодня изменился на 17.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 2.13.
Следите за динамикой Syntec Optics Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OPTX
- Earnings call transcript: Syntec Optics Q2 2025 highlights innovation focus
- Syntec Optics receives additional Nasdaq delinquency notice, targets September filings
- Syntec Optics appoints veteran to lead military optics sales
- Syntec Optics manufactures key components for hyperspectral imaging
- Syntec Optics secures new orders for LEO satellite optics
- Syntec Optics secures orders for rocket engine fuel actuator components
- Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Enabling Optics for Fusion Energy, Enters New End-Market
Дневной диапазон
1.77 2.13
Годовой диапазон
0.85 4.88
- Предыдущее закрытие
- 1.81
- Open
- 1.83
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 1.77
- High
- 2.13
- Объем
- 571
- Дневное изменение
- 17.13%
- Месячное изменение
- 35.90%
- 6-месячное изменение
- 63.08%
- Годовое изменение
- 76.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.