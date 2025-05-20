КотировкиРазделы
OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A

2.12 USD 0.31 (17.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPTX за сегодня изменился на 17.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 2.13.

Следите за динамикой Syntec Optics Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
1.77 2.13
Годовой диапазон
0.85 4.88
Предыдущее закрытие
1.81
Open
1.83
Bid
2.12
Ask
2.42
Low
1.77
High
2.13
Объем
571
Дневное изменение
17.13%
Месячное изменение
35.90%
6-месячное изменение
63.08%
Годовое изменение
76.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.