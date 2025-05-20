통화 / OPTX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A
1.70 USD 0.13 (8.28%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OPTX 환율이 오늘 8.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.58이고 고가는 1.75이었습니다.
Syntec Optics Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPTX News
- 시넥텍 옵틱스, 혁신 집중 강조 (2025년 2분기 실적 발표)
- Earnings call transcript: Syntec Optics Q2 2025 highlights innovation focus
- Syntec Optics receives additional Nasdaq delinquency notice, targets September filings
- Syntec Optics appoints veteran to lead military optics sales
- Syntec Optics manufactures key components for hyperspectral imaging
- Syntec Optics secures new orders for LEO satellite optics
- Syntec Optics secures orders for rocket engine fuel actuator components
- Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Enabling Optics for Fusion Energy, Enters New End-Market
일일 변동 비율
1.58 1.75
년간 변동
0.85 4.88
- 이전 종가
- 1.57
- 시가
- 1.59
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- 저가
- 1.58
- 고가
- 1.75
- 볼륨
- 155
- 일일 변동
- 8.28%
- 월 변동
- 8.97%
- 6개월 변동
- 30.77%
- 년간 변동율
- 41.67%
20 9월, 토요일