通貨 / OPTX
OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A
1.57 USD 0.20 (11.30%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPTXの今日の為替レートは、-11.30%変化しました。日中、通貨は1あたり1.51の安値と1.85の高値で取引されました。
Syntec Optics Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OPTX News
- シンテック・オプティクス、2025年第2四半期決算発表で革新に焦点
- Earnings call transcript: Syntec Optics Q2 2025 highlights innovation focus
- Syntec Optics receives additional Nasdaq delinquency notice, targets September filings
- Syntec Optics appoints veteran to lead military optics sales
- Syntec Optics manufactures key components for hyperspectral imaging
- Syntec Optics secures new orders for LEO satellite optics
- Syntec Optics secures orders for rocket engine fuel actuator components
- Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Enabling Optics for Fusion Energy, Enters New End-Market
1日のレンジ
1.51 1.85
1年のレンジ
0.85 4.88
- 以前の終値
- 1.77
- 始値
- 1.79
- 買値
- 1.57
- 買値
- 1.87
- 安値
- 1.51
- 高値
- 1.85
- 出来高
- 335
- 1日の変化
- -11.30%
- 1ヶ月の変化
- 0.64%
- 6ヶ月の変化
- 20.77%
- 1年の変化
- 30.83%
