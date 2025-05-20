货币 / OPTX
OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A
1.79 USD 0.33 (15.57%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OPTX汇率已更改-15.57%。当日，交易品种以低点1.70和高点1.91进行交易。
关注Syntec Optics Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OPTX新闻
- Syntec Optics 2025年第二季度财报电话会议聚焦创新战略
- Earnings call transcript: Syntec Optics Q2 2025 highlights innovation focus
- Syntec Optics receives additional Nasdaq delinquency notice, targets September filings
- Syntec Optics appoints veteran to lead military optics sales
- Syntec Optics manufactures key components for hyperspectral imaging
- Syntec Optics secures new orders for LEO satellite optics
- Syntec Optics secures orders for rocket engine fuel actuator components
- Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Enabling Optics for Fusion Energy, Enters New End-Market
日范围
1.70 1.91
年范围
0.85 4.88
- 前一天收盘价
- 2.12
- 开盘价
- 1.79
- 卖价
- 1.79
- 买价
- 2.09
- 最低价
- 1.70
- 最高价
- 1.91
- 交易量
- 475
- 日变化
- -15.57%
- 月变化
- 14.74%
- 6个月变化
- 37.69%
- 年变化
- 49.17%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值