Moedas / OPTX
OPTX: Syntec Optics Holdings Inc - Class A
1.57 USD 0.20 (11.30%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPTX para hoje mudou para -11.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.51 e o mais alto foi 1.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Syntec Optics Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPTX Notícias
- Transcrição da teleconferência de resultados: Syntec Optics destaca foco em inovação no 2º tri de 2025
- Earnings call transcript: Syntec Optics Q2 2025 highlights innovation focus
- Syntec Optics receives additional Nasdaq delinquency notice, targets September filings
- Syntec Optics appoints veteran to lead military optics sales
- Syntec Optics manufactures key components for hyperspectral imaging
- Syntec Optics secures new orders for LEO satellite optics
- Syntec Optics secures orders for rocket engine fuel actuator components
- Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Enabling Optics for Fusion Energy, Enters New End-Market
Faixa diária
1.51 1.85
Faixa anual
0.85 4.88
- Fechamento anterior
- 1.77
- Open
- 1.79
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Low
- 1.51
- High
- 1.85
- Volume
- 335
- Mudança diária
- -11.30%
- Mudança mensal
- 0.64%
- Mudança de 6 meses
- 20.77%
- Mudança anual
- 30.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh