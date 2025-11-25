OPTU hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Optimum Communications, Inc. hisse senedi 2.0150 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.9000 - 2.1200 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.7650 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3137 değerine ulaştı. OPTU canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Optimum Communications, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Optimum Communications, Inc. hisse senedi şu anda 2.0150 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.94% ve USD değerlerini izler. OPTU hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OPTU hisse senedi nasıl alınır? Optimum Communications, Inc. hisselerini şu anki 2.0150 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.0150 ve Ask 2.0180 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3137 ve günlük değişim oranı 5.77% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OPTU fiyat hareketlerini takip edin.

OPTU hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Optimum Communications, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.6800 - 1.9700 ve mevcut fiyatı 2.0150 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.0150 veya Ask 2.0180 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 11.94% ve 6 aylık değişim oranı 11.94% değerlerini karşılaştırır. OPTU fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Optimum Communications, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Optimum Communications, Inc. hisse senedi yıllık olarak 1.9700 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.6800 - 1.9700). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.7650 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Optimum Communications, Inc. performansını takip edin.

Optimum Communications, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Optimum Communications, Inc. (OPTU) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.6800 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.0150 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.6800 - 1.9700 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OPTU fiyat hareketlerini izleyin.