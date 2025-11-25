- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OPTU: Optimum Communications, Inc.
A taxa do OPTU para hoje mudou para 14.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.9000 e o mais alto foi 2.1200.
Veja a dinâmica do par de moedas Optimum Communications, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OPTU hoje?
Hoje Optimum Communications, Inc. (OPTU) está avaliado em 2.0150. O instrumento é negociado dentro de 1.9000 - 2.1200, o fechamento de ontem foi 1.7650, e o volume de negociação atingiu 3137. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OPTU em tempo real.
As ações de Optimum Communications, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Optimum Communications, Inc. está avaliado em 2.0150. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.94% e USD. Monitore os movimentos de OPTU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OPTU?
Você pode comprar ações de Optimum Communications, Inc. (OPTU) pelo preço atual 2.0150. Ordens geralmente são executadas perto de 2.0150 ou 2.0180, enquanto 3137 e 5.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OPTU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OPTU?
Investir em Optimum Communications, Inc. envolve considerar a faixa anual 1.6800 - 1.9700 e o preço atual 2.0150. Muitos comparam 11.94% e 11.94% antes de enviar ordens em 2.0150 ou 2.0180. Estude as mudanças diárias de preço de OPTU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Optimum Communications, Inc.?
O maior preço de Optimum Communications, Inc. (OPTU) no último ano foi 1.9700. As ações oscilaram bastante dentro de 1.6800 - 1.9700, e a comparação com 1.7650 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Optimum Communications, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Optimum Communications, Inc.?
O menor preço de Optimum Communications, Inc. (OPTU) no ano foi 1.6800. A comparação com o preço atual 2.0150 e 1.6800 - 1.9700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OPTU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OPTU?
No passado Optimum Communications, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.7650 e 11.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.7650
- Open
- 1.9050
- Bid
- 2.0150
- Ask
- 2.0180
- Low
- 1.9000
- High
- 2.1200
- Volume
- 3.137 K
- Mudança diária
- 14.16%
- Mudança mensal
- 11.94%
- Mudança de 6 meses
- 11.94%
- Mudança anual
- 11.94%
- Atu.
- 1.4%
- Projeç.
- 1.4%
- Prév.
- 1.6%
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.6%
- Prév.
- -0.6%
- Atu.
- 1.9%
- Projeç.
- -1.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
- 88.7
- Projeç.
- 88.1
- Prév.
- 95.5
- Atu.
- 3.562%
- Projeç.
- Prév.
- 3.625%