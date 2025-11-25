- Panorámica
OPTU: Optimum Communications, Inc.
El tipo de cambio de OPTU de hoy ha cambiado un 7.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.9000, mientras que el máximo ha alcanzado 1.9700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Optimum Communications, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OPTU hoy?
Optimum Communications, Inc. (OPTU) se evalúa hoy en 1.9050. El instrumento se negocia dentro de 1.9000 - 1.9700; el cierre de ayer ha sido 1.7650 y el volumen comercial ha alcanzado 597. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OPTU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Optimum Communications, Inc.?
Optimum Communications, Inc. se evalúa actualmente en 1.9050. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.83% y USD. Monitoree los movimientos de OPTU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OPTU?
Puede comprar acciones de Optimum Communications, Inc. (OPTU) al precio actual de 1.9050. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.9050 o 1.9080, mientras que 597 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OPTU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OPTU?
Invertir en Optimum Communications, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 1.6800 - 1.9700 y el precio actual 1.9050. Muchos comparan 5.83% y 5.83% antes de colocar órdenes en 1.9050 o 1.9080. Estudie los cambios diarios de precios de OPTU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Optimum Communications, Inc.?
El precio más alto de Optimum Communications, Inc. (OPTU) en el último año ha sido 1.9700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.6800 - 1.9700, una comparación con 1.7650 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Optimum Communications, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Optimum Communications, Inc.?
El precio más bajo de Optimum Communications, Inc. (OPTU) para el año ha sido 1.6800. La comparación con los actuales 1.9050 y 1.6800 - 1.9700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OPTU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OPTU?
En el pasado, Optimum Communications, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.7650 y 5.83% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.7650
- Open
- 1.9050
- Bid
- 1.9050
- Ask
- 1.9080
- Low
- 1.9000
- High
- 1.9700
- Volumen
- 597
- Cambio diario
- 7.93%
- Cambio mensual
- 5.83%
- Cambio a 6 meses
- 5.83%
- Cambio anual
- 5.83%
- Act.
- 1.4%
- Pronós.
- 1.4%
- Prev.
- 1.6%
- Act.
- -0.5%
- Pronós.
- -0.6%
- Prev.
- -0.6%
- Act.
- 1.9%
- Pronós.
- -1.1%
- Prev.
- 0.1%
- Act.
- 88.7
- Pronós.
- 88.1
- Prev.
- 95.5
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.625%