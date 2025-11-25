- Aperçu
OPTU: Optimum Communications, Inc.
Le taux de change de OPTU a changé de 14.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.9000 et à un maximum de 2.1200.
Suivez la dynamique Optimum Communications, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OPTU aujourd'hui ?
L'action Optimum Communications, Inc. est cotée à 2.0150 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.9000 - 2.1200, a clôturé hier à 1.7650 et son volume d'échange a atteint 3137. Le graphique en temps réel du cours de OPTU présente ces mises à jour.
L'action Optimum Communications, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Optimum Communications, Inc. est actuellement valorisé à 2.0150. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OPTU.
Comment acheter des actions OPTU ?
Vous pouvez acheter des actions Optimum Communications, Inc. au cours actuel de 2.0150. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.0150 ou de 2.0180, le 3137 et le 5.77% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OPTU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OPTU ?
Investir dans Optimum Communications, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.6800 - 1.9700 et le prix actuel 2.0150. Beaucoup comparent 11.94% et 11.94% avant de passer des ordres à 2.0150 ou 2.0180. Consultez le graphique du cours de OPTU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Optimum Communications, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Optimum Communications, Inc. l'année dernière était 1.9700. Au cours de 1.6800 - 1.9700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.7650 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Optimum Communications, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Optimum Communications, Inc. ?
Le cours le plus bas de Optimum Communications, Inc. (OPTU) sur l'année a été 1.6800. Sa comparaison avec 2.0150 et 1.6800 - 1.9700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OPTU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OPTU a-t-elle été divisée ?
Optimum Communications, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.7650 et 11.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.7650
- Ouverture
- 1.9050
- Bid
- 2.0150
- Ask
- 2.0180
- Plus Bas
- 1.9000
- Plus Haut
- 2.1200
- Volume
- 3.137 K
- Changement quotidien
- 14.16%
- Changement Mensuel
- 11.94%
- Changement à 6 Mois
- 11.94%
- Changement Annuel
- 11.94%
- Act
- 1.4%
- Fcst
- 1.4%
- Prev
- 1.6%
- Act
- -0.5%
- Fcst
- -0.6%
- Prev
- -0.6%
- Act
- 1.9%
- Fcst
- -1.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
- 88.7
- Fcst
- 88.1
- Prev
- 95.5
- Act
- 3.562%
- Fcst
- Prev
- 3.625%