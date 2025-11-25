报价部分
货币 / OPTU
OPTU: Optimum Communications, Inc.

2.0850 USD 0.3200 (18.13%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OPTU汇率已更改18.13%。当日，交易品种以低点1.9000和高点2.1352进行交易。

关注Optimum Communications, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

OPTU股票今天的价格是多少？

Optimum Communications, Inc.股票今天的定价为2.0850。它在1.9000 - 2.1352范围内交易，昨天的收盘价为1.7650，交易量达到6174。OPTU的实时价格图表显示了这些更新。

Optimum Communications, Inc.股票是否支付股息？

Optimum Communications, Inc.目前的价值为2.0850。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.83%和USD。实时查看图表以跟踪OPTU走势。

如何购买OPTU股票？

您可以以2.0850的当前价格购买Optimum Communications, Inc.股票。订单通常设置在2.0850或2.0880附近，而6174和9.45%显示市场活动。立即关注OPTU的实时图表更新。

如何投资OPTU股票？

投资Optimum Communications, Inc.需要考虑年度范围1.6800 - 2.1352和当前价格2.0850。许多人在以2.0850或2.0880下订单之前，会比较15.83%和。实时查看OPTU价格图表，了解每日变化。

Optimum Communications, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Optimum Communications, Inc.的最高价格是2.1352。在1.6800 - 2.1352内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Optimum Communications, Inc.的绩效。

Optimum Communications, Inc.股票的最低价格是多少？

Optimum Communications, Inc.（OPTU）的最低价格为1.6800。将其与当前的2.0850和1.6800 - 2.1352进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OPTU股票是什么时候拆分的？

Optimum Communications, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.7650和15.83%中可见。

日范围
1.9000 2.1352
年范围
1.6800 2.1352
前一天收盘价
1.7650
开盘价
1.9050
卖价
2.0850
买价
2.0880
最低价
1.9000
最高价
2.1352
交易量
6.174 K
日变化
18.13%
月变化
15.83%
6个月变化
15.83%
年变化
15.83%
