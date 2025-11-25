КотировкиРазделы
OPTU: Optimum Communications, Inc.

2.0150 USD 0.2500 (14.16%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPTU за сегодня изменился на 14.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.9000, а максимальная — 2.1200.

Следите за динамикой Optimum Communications, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OPTU сегодня?

Optimum Communications, Inc. (OPTU) сегодня оценивается на уровне 2.0150. Инструмент торгуется в пределах 1.9000 - 2.1200, вчерашнее закрытие составило 1.7650, а торговый объем достиг 3137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPTU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Optimum Communications, Inc.?

Optimum Communications, Inc. в настоящее время оценивается в 2.0150. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.94% и USD. Отслеживайте движения OPTU на графике в реальном времени.

Как купить акции OPTU?

Вы можете купить акции Optimum Communications, Inc. (OPTU) по текущей цене 2.0150. Ордера обычно размещаются около 2.0150 или 2.0180, тогда как 3137 и 5.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPTU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OPTU?

Инвестирование в Optimum Communications, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.6800 - 1.9700 и текущей цены 2.0150. Многие сравнивают 11.94% и 11.94% перед размещением ордеров на 2.0150 или 2.0180. Изучайте ежедневные изменения цены OPTU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Optimum Communications, Inc.?

Самая высокая цена Optimum Communications, Inc. (OPTU) за последний год составила 1.9700. Акции заметно колебались в пределах 1.6800 - 1.9700, сравнение с 1.7650 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Optimum Communications, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Optimum Communications, Inc.?

Самая низкая цена Optimum Communications, Inc. (OPTU) за год составила 1.6800. Сравнение с текущими 2.0150 и 1.6800 - 1.9700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPTU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OPTU?

В прошлом Optimum Communications, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.7650 и 11.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.9000 2.1200
Годовой диапазон
1.6800 2.1200
Предыдущее закрытие
1.7650
Open
1.9050
Bid
2.0150
Ask
2.0180
Low
1.9000
High
2.1200
Объем
3.137 K
Дневное изменение
14.16%
Месячное изменение
11.94%
6-месячное изменение
11.94%
Годовое изменение
11.94%
