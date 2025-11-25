- Обзор рынка
OPTU: Optimum Communications, Inc.
Курс OPTU за сегодня изменился на 14.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.9000, а максимальная — 2.1200.
Следите за динамикой Optimum Communications, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OPTU сегодня?
Optimum Communications, Inc. (OPTU) сегодня оценивается на уровне 2.0150. Инструмент торгуется в пределах 1.9000 - 2.1200, вчерашнее закрытие составило 1.7650, а торговый объем достиг 3137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPTU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Optimum Communications, Inc.?
Optimum Communications, Inc. в настоящее время оценивается в 2.0150. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.94% и USD. Отслеживайте движения OPTU на графике в реальном времени.
Как купить акции OPTU?
Вы можете купить акции Optimum Communications, Inc. (OPTU) по текущей цене 2.0150. Ордера обычно размещаются около 2.0150 или 2.0180, тогда как 3137 и 5.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPTU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OPTU?
Инвестирование в Optimum Communications, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.6800 - 1.9700 и текущей цены 2.0150. Многие сравнивают 11.94% и 11.94% перед размещением ордеров на 2.0150 или 2.0180. Изучайте ежедневные изменения цены OPTU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Optimum Communications, Inc.?
Самая высокая цена Optimum Communications, Inc. (OPTU) за последний год составила 1.9700. Акции заметно колебались в пределах 1.6800 - 1.9700, сравнение с 1.7650 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Optimum Communications, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Optimum Communications, Inc.?
Самая низкая цена Optimum Communications, Inc. (OPTU) за год составила 1.6800. Сравнение с текущими 2.0150 и 1.6800 - 1.9700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPTU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OPTU?
В прошлом Optimum Communications, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.7650 и 11.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.7650
- Open
- 1.9050
- Bid
- 2.0150
- Ask
- 2.0180
- Low
- 1.9000
- High
- 2.1200
- Объем
- 3.137 K
- Дневное изменение
- 14.16%
- Месячное изменение
- 11.94%
- 6-месячное изменение
- 11.94%
- Годовое изменение
- 11.94%
- Акт.
- 1.4%
- Прог.
- 1.4%
- Пред.
- 1.6%
- Акт.
- -0.5%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -0.6%
- Акт.
- 1.9%
- Прог.
- -1.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
- 88.7
- Прог.
- 88.1
- Пред.
- 95.5
- Акт.
- 3.562%
- Прог.
- Пред.
- 3.625%