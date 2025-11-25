- Übersicht
OPTU: Optimum Communications, Inc.
Der Wechselkurs von OPTU hat sich für heute um 7.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.9000 bis zu einem Hoch von 1.9700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Optimum Communications, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OPTU heute?
Die Aktie von Optimum Communications, Inc. (OPTU) notiert heute bei 1.9050. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.9000 - 1.9700 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.7650 und das Handelsvolumen erreichte 597. Das Live-Chart von OPTU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OPTU Dividenden?
Optimum Communications, Inc. wird derzeit mit 1.9050 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OPTU zu verfolgen.
Wie kaufe ich OPTU-Aktien?
Sie können Aktien von Optimum Communications, Inc. (OPTU) zum aktuellen Kurs von 1.9050 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.9050 oder 1.9080 platziert, während 597 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OPTU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OPTU-Aktien?
Bei einer Investition in Optimum Communications, Inc. müssen die jährliche Spanne 1.6800 - 1.9700 und der aktuelle Kurs 1.9050 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.83% und 5.83%, bevor sie Orders zu 1.9050 oder 1.9080 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OPTU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Optimum Communications, Inc.?
Der höchste Kurs von Optimum Communications, Inc. (OPTU) im vergangenen Jahr lag bei 1.9700. Innerhalb von 1.6800 - 1.9700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.7650 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Optimum Communications, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Optimum Communications, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Optimum Communications, Inc. (OPTU) im Laufe des Jahres betrug 1.6800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.9050 und der Spanne 1.6800 - 1.9700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OPTU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OPTU statt?
Optimum Communications, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.7650 und 5.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.7650
- Eröffnung
- 1.9050
- Bid
- 1.9050
- Ask
- 1.9080
- Tief
- 1.9000
- Hoch
- 1.9700
- Volumen
- 597
- Tagesänderung
- 7.93%
- Monatsänderung
- 5.83%
- 6-Monatsänderung
- 5.83%
- Jahresänderung
- 5.83%
- Akt
- 1.4%
- Erw
- 1.4%
- Vorh
- 1.6%
- Akt
- -0.5%
- Erw
- -0.6%
- Vorh
- -0.6%
- Akt
- 1.9%
- Erw
- -1.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
- 88.7
- Erw
- 88.1
- Vorh
- 95.5
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.625%