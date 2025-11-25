- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OPTU: Optimum Communications, Inc.
OPTUの今日の為替レートは、7.93%変化しました。日中、通貨は1あたり1.9000の安値と1.9700の高値で取引されました。
Optimum Communications, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
OPTU株の現在の価格は？
Optimum Communications, Inc.の株価は本日1.9050です。1.9000 - 1.9700内で取引され、前日の終値は1.7650、取引量は597に達しました。OPTUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Optimum Communications, Inc.の株は配当を出しますか？
Optimum Communications, Inc.の現在の価格は1.9050です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.83%やUSDにも注目します。OPTUの動きはライブチャートで確認できます。
OPTU株を買う方法は？
Optimum Communications, Inc.の株は現在1.9050で購入可能です。注文は通常1.9050または1.9080付近で行われ、597や0.00%が市場の動きを示します。OPTUの最新情報はライブチャートで確認できます。
OPTU株に投資する方法は？
Optimum Communications, Inc.への投資では、年間の値幅1.6800 - 1.9700と現在の1.9050を考慮します。注文は多くの場合1.9050や1.9080で行われる前に、5.83%や5.83%と比較されます。OPTUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Optimum Communications, Inc.の株の最高値は？
Optimum Communications, Inc.の過去1年の最高値は1.9700でした。1.6800 - 1.9700内で株価は大きく変動し、1.7650と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Optimum Communications, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Optimum Communications, Inc.の株の最低値は？
Optimum Communications, Inc.(OPTU)の年間最安値は1.6800でした。現在の1.9050や1.6800 - 1.9700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OPTUの動きはライブチャートで確認できます。
OPTUの株式分割はいつ行われましたか？
Optimum Communications, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.7650、5.83%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.7650
- 始値
- 1.9050
- 買値
- 1.9050
- 買値
- 1.9080
- 安値
- 1.9000
- 高値
- 1.9700
- 出来高
- 597
- 1日の変化
- 7.93%
- 1ヶ月の変化
- 5.83%
- 6ヶ月の変化
- 5.83%
- 1年の変化
- 5.83%
- 実際
- 1.4%
- 期待
- 1.4%
- 前
- 1.6%
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.6%
- 前
- -0.6%
- 実際
- 1.9%
- 期待
- -1.1%
- 前
- 0.1%
- 実際
- 88.7
- 期待
- 88.1
- 前
- 95.5
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.625%