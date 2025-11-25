- Panoramica
OPTU: Optimum Communications, Inc.
Il tasso di cambio OPTU ha avuto una variazione del 7.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.9000 e ad un massimo di 1.9700.
Segui le dinamiche di Optimum Communications, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OPTU oggi?
Oggi le azioni Optimum Communications, Inc. sono prezzate a 1.9050. Viene scambiato all'interno di 1.9000 - 1.9700, la chiusura di ieri è stata 1.7650 e il volume degli scambi ha raggiunto 597. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OPTU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Optimum Communications, Inc. pagano dividendi?
Optimum Communications, Inc. è attualmente valutato a 1.9050. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OPTU.
Come acquistare azioni OPTU?
Puoi acquistare azioni Optimum Communications, Inc. al prezzo attuale di 1.9050. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.9050 o 1.9080, mentre 597 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OPTU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OPTU?
Investire in Optimum Communications, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 1.6800 - 1.9700 e il prezzo attuale 1.9050. Molti confrontano 5.83% e 5.83% prima di effettuare ordini su 1.9050 o 1.9080. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OPTU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Optimum Communications, Inc.?
Il prezzo massimo di Optimum Communications, Inc. nell'ultimo anno è stato 1.9700. All'interno di 1.6800 - 1.9700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.7650 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Optimum Communications, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Optimum Communications, Inc.?
Il prezzo più basso di Optimum Communications, Inc. (OPTU) nel corso dell'anno è stato 1.6800. Confrontandolo con gli attuali 1.9050 e 1.6800 - 1.9700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OPTU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OPTU?
Optimum Communications, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.7650 e 5.83%.
- Chiusura Precedente
- 1.7650
- Apertura
- 1.9050
- Bid
- 1.9050
- Ask
- 1.9080
- Minimo
- 1.9000
- Massimo
- 1.9700
- Volume
- 597
- Variazione giornaliera
- 7.93%
- Variazione Mensile
- 5.83%
- Variazione Semestrale
- 5.83%
- Variazione Annuale
- 5.83%
- Agire
- 1.4%
- Fcst
- 1.4%
- Prev
- 1.6%
- Agire
- -0.5%
- Fcst
- -0.6%
- Prev
- -0.6%
- Agire
- 1.9%
- Fcst
- -1.1%
- Prev
- 0.1%
- Agire
- 88.7
- Fcst
- 88.1
- Prev
- 95.5
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.625%