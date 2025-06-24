Dövizler / ONMD
ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.94 USD 0.05 (5.62%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ONMD fiyatı bugün 5.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.87 ve Yüksek fiyatı olarak 0.94 aralığında işlem gördü.
OneMedNet Corp - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ONMD haberleri
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- OneMedNet stock rises on adoption by top-five medical device leader
- OneMedNet secures data partnership with top medical device company
- OneMedNet expands cardiovascular data network with 85 new centers
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- OneMedNet stock rises after partnership with Inka Health for cancer trials
- Onco-Innovations subsidiary to lead data analytics project with OneMedNet
- OneMedNet expands real-world data network to over 121 million exams
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Crude Oil Falls Sharply; US Current Account Deficit Widens In Q1 - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Nasdaq Surges 1%; TD Synnex Posts Upbeat Earnings - Maase Inc. - Class A Ordinary Shares (NASDAQ:MAAS), Houston American Energy (AMEX:HUSA)
- OneMedNet raises $3.7 million in private placement at $0.42 per share
Günlük aralık
0.87 0.94
Yıllık aralık
0.30 1.56
- Önceki kapanış
- 0.89
- Açılış
- 0.90
- Satış
- 0.94
- Alış
- 1.24
- Düşük
- 0.87
- Yüksek
- 0.94
- Hacim
- 379
- Günlük değişim
- 5.62%
- Aylık değişim
- 11.90%
- 6 aylık değişim
- 74.07%
- Yıllık değişim
- 49.21%
21 Eylül, Pazar