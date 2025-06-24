Valute / ONMD
ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.94 USD 0.05 (5.62%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONMD ha avuto una variazione del 5.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 0.94.
Segui le dinamiche di OneMedNet Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ONMD News
- OneMedNet stock rises on adoption by top-five medical device leader
- OneMedNet secures data partnership with top medical device company
- OneMedNet expands cardiovascular data network with 85 new centers
- OneMedNet stock rises after partnership with Inka Health for cancer trials
- Onco-Innovations subsidiary to lead data analytics project with OneMedNet
- OneMedNet expands real-world data network to over 121 million exams
- OneMedNet raises $3.7 million in private placement at $0.42 per share
Intervallo Giornaliero
0.87 0.94
Intervallo Annuale
0.30 1.56
- Chiusura Precedente
- 0.89
- Apertura
- 0.90
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Minimo
- 0.87
- Massimo
- 0.94
- Volume
- 379
- Variazione giornaliera
- 5.62%
- Variazione Mensile
- 11.90%
- Variazione Semestrale
- 74.07%
- Variazione Annuale
- 49.21%
21 settembre, domenica