ONMD: OneMedNet Corp - Class A

0.94 USD 0.05 (5.62%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONMD ha avuto una variazione del 5.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 0.94.

Segui le dinamiche di OneMedNet Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.87 0.94
Intervallo Annuale
0.30 1.56
Chiusura Precedente
0.89
Apertura
0.90
Bid
0.94
Ask
1.24
Minimo
0.87
Massimo
0.94
Volume
379
Variazione giornaliera
5.62%
Variazione Mensile
11.90%
Variazione Semestrale
74.07%
Variazione Annuale
49.21%
