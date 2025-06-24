Moedas / ONMD
ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.89 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ONMD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.88 e o mais alto foi 0.91.
Veja a dinâmica do par de moedas OneMedNet Corp - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONMD Notícias
- OneMedNet stock rises on adoption by top-five medical device leader
- OneMedNet secures data partnership with top medical device company
- OneMedNet expands cardiovascular data network with 85 new centers
- OneMedNet stock rises after partnership with Inka Health for cancer trials
- Onco-Innovations subsidiary to lead data analytics project with OneMedNet
- OneMedNet expands real-world data network to over 121 million exams
- OneMedNet raises $3.7 million in private placement at $0.42 per share
Faixa diária
0.88 0.91
Faixa anual
0.30 1.56
- Fechamento anterior
- 0.89
- Open
- 0.90
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.88
- High
- 0.91
- Volume
- 152
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 5.95%
- Mudança de 6 meses
- 64.81%
- Mudança anual
- 41.27%
