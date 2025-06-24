通貨 / ONMD
ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.89 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONMDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.88の安値と0.91の高値で取引されました。
OneMedNet Corp - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONMD News
- OneMedNet stock rises on adoption by top-five medical device leader
- OneMedNet secures data partnership with top medical device company
- OneMedNet expands cardiovascular data network with 85 new centers
- OneMedNet stock rises after partnership with Inka Health for cancer trials
- Onco-Innovations subsidiary to lead data analytics project with OneMedNet
- OneMedNet raises $3.7 million in private placement at $0.42 per share
1日のレンジ
0.88 0.91
1年のレンジ
0.30 1.56
- 以前の終値
- 0.89
- 始値
- 0.90
- 買値
- 0.89
- 買値
- 1.19
- 安値
- 0.88
- 高値
- 0.91
- 出来高
- 152
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 5.95%
- 6ヶ月の変化
- 64.81%
- 1年の変化
- 41.27%
