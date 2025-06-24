货币 / ONMD
ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.89 USD 0.01 (1.11%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ONMD汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点0.88和高点0.92进行交易。
关注OneMedNet Corp - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ONMD新闻
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- OneMedNet stock rises on adoption by top-five medical device leader
- OneMedNet secures data partnership with top medical device company
- OneMedNet expands cardiovascular data network with 85 new centers
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- OneMedNet stock rises after partnership with Inka Health for cancer trials
- Onco-Innovations subsidiary to lead data analytics project with OneMedNet
- OneMedNet expands real-world data network to over 121 million exams
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Crude Oil Falls Sharply; US Current Account Deficit Widens In Q1 - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Nasdaq Surges 1%; TD Synnex Posts Upbeat Earnings - Maase Inc. - Class A Ordinary Shares (NASDAQ:MAAS), Houston American Energy (AMEX:HUSA)
- OneMedNet raises $3.7 million in private placement at $0.42 per share
日范围
0.88 0.92
年范围
0.30 1.56
- 前一天收盘价
- 0.90
- 开盘价
- 0.91
- 卖价
- 0.89
- 买价
- 1.19
- 最低价
- 0.88
- 最高价
- 0.92
- 交易量
- 143
- 日变化
- -1.11%
- 月变化
- 5.95%
- 6个月变化
- 64.81%
- 年变化
- 41.27%
