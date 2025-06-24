통화 / ONMD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.94 USD 0.05 (5.62%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONMD 환율이 오늘 5.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.87이고 고가는 0.94이었습니다.
OneMedNet Corp - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONMD News
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- OneMedNet stock rises on adoption by top-five medical device leader
- OneMedNet secures data partnership with top medical device company
- OneMedNet expands cardiovascular data network with 85 new centers
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- OneMedNet stock rises after partnership with Inka Health for cancer trials
- Onco-Innovations subsidiary to lead data analytics project with OneMedNet
- OneMedNet expands real-world data network to over 121 million exams
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Crude Oil Falls Sharply; US Current Account Deficit Widens In Q1 - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Nasdaq Surges 1%; TD Synnex Posts Upbeat Earnings - Maase Inc. - Class A Ordinary Shares (NASDAQ:MAAS), Houston American Energy (AMEX:HUSA)
- OneMedNet raises $3.7 million in private placement at $0.42 per share
일일 변동 비율
0.87 0.94
년간 변동
0.30 1.56
- 이전 종가
- 0.89
- 시가
- 0.90
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- 저가
- 0.87
- 고가
- 0.94
- 볼륨
- 379
- 일일 변동
- 5.62%
- 월 변동
- 11.90%
- 6개월 변동
- 74.07%
- 년간 변동율
- 49.21%
20 9월, 토요일