Währungen / ONMD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.88 USD 0.01 (1.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONMD hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.88 bis zu einem Hoch von 0.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die OneMedNet Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONMD News
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- OneMedNet stock rises on adoption by top-five medical device leader
- OneMedNet secures data partnership with top medical device company
- OneMedNet expands cardiovascular data network with 85 new centers
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- OneMedNet stock rises after partnership with Inka Health for cancer trials
- Onco-Innovations subsidiary to lead data analytics project with OneMedNet
- OneMedNet expands real-world data network to over 121 million exams
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Crude Oil Falls Sharply; US Current Account Deficit Widens In Q1 - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Nasdaq Surges 1%; TD Synnex Posts Upbeat Earnings - Maase Inc. - Class A Ordinary Shares (NASDAQ:MAAS), Houston American Energy (AMEX:HUSA)
- OneMedNet raises $3.7 million in private placement at $0.42 per share
Tagesspanne
0.88 0.90
Jahresspanne
0.30 1.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.89
- Eröffnung
- 0.90
- Bid
- 0.88
- Ask
- 1.18
- Tief
- 0.88
- Hoch
- 0.90
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- -1.12%
- Monatsänderung
- 4.76%
- 6-Monatsänderung
- 62.96%
- Jahresänderung
- 39.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K