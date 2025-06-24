Валюты / ONMD
ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.90 USD 0.03 (3.45%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONMD за сегодня изменился на 3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86, а максимальная — 0.90.
Следите за динамикой OneMedNet Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.86 0.90
Годовой диапазон
0.30 1.56
- Предыдущее закрытие
- 0.87
- Open
- 0.88
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Low
- 0.86
- High
- 0.90
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- 3.45%
- Месячное изменение
- 7.14%
- 6-месячное изменение
- 66.67%
- Годовое изменение
- 42.86%
