ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.94 USD 0.05 (5.62%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ONMD a changé de 5.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.87 et à un maximum de 0.94.
Suivez la dynamique OneMedNet Corp - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ONMD Nouvelles
- OneMedNet stock rises on adoption by top-five medical device leader
- OneMedNet secures data partnership with top medical device company
- OneMedNet expands cardiovascular data network with 85 new centers
- OneMedNet stock rises after partnership with Inka Health for cancer trials
- Onco-Innovations subsidiary to lead data analytics project with OneMedNet
- OneMedNet expands real-world data network to over 121 million exams
- OneMedNet raises $3.7 million in private placement at $0.42 per share
Range quotidien
0.87 0.94
Range Annuel
0.30 1.56
- Clôture Précédente
- 0.89
- Ouverture
- 0.90
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Plus Bas
- 0.87
- Plus Haut
- 0.94
- Volume
- 379
- Changement quotidien
- 5.62%
- Changement Mensuel
- 11.90%
- Changement à 6 Mois
- 74.07%
- Changement Annuel
- 49.21%
20 septembre, samedi